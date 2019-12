Botafogo confirma Valentim até o fim do Estadual e anuncia transição no futebol

09/12/2019 | 20:16



A diretoria do Botafogo fez dois anúncios importantes nesta segunda-feira. O primeiro garantiu que Alberto Valentim seguirá à frente da equipe ao menos até o fim do Campeonato Carioca de 2020. O segundo trata de questão administrativa, visando o planejando para tornar o Botafogo clube-empresa no futuro.

Para tanto, a diretoria criou uma comitê de transição no futebol, que será chamado de Comitê Executivo do Futebol, com a missão de planejar a futura temporada e preparar o Botafogo para a transformação jurídica para clube-empresa.

"O presidente Nelson Mufarrej e o vice-presidente geral Carlos Eduardo Pereira integram o Comitê de Futebol, assim como Carlos Augusto Montenegro, Claudio Good, Manoel Renha e Ricardo Rotenberg. O Comitê irá liderar as decisões do departamento de futebol. Todas as contratações, dispensas e principais demandas serão definidas exclusivamente pelo Comitê de Futebol", explicou o clube, em comunicado.

Em sua primeira reunião, nesta segunda-feira, o novo comitê decidiu pela permanência de Valentim e do gerente de futebol, Anderson Barros, até o fim do Estadual.

Outra decisão se refere ao elenco. O comitê prometeu "fazer todo esforço possível" para quitar os salários dos jogadores antes de anunciar reforços para 2020. O atraso dos salários e direitos de imagem dos jogadores foram recorrentes ao longo da temporada 2019, até com greve por parte dos atletas.

Quanto à programação do time para 2020, o comitê prometeu anunciar uma lista de dispensa para os próximos dias, sem definir uma data específica. Estarão nesta relação jogadores com contrato somente até 31 de dezembro deste ano.