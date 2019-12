O Governo de São Paulo entregou, nesta segunda-feira (9), 296 viaturas para reforçar a frota da Polícia Militar na Região Metropolitana de São Paulo. Do total, 103 veículos serão destinados à corporação do Grande ABC. A ação integra pacote de investimento de R$ 100 milhões na aquisição de 1.820 veículos em todo o Estado, além de caminhão destinado ao Corpo de Bombeiros.

Para as atividades de polícia ostensiva e preventiva, foram destinadas 294 viaturas adquiridas por meio de uma licitação aberta no segundo semestre do ano. Do total dos veículos, 146 são carros do modelo GM/Spin e 78 Gol, além de 70 motocicletas Honda/XRE. As outras duas viaturas são caminhões autobomba destinados ao Corpo de Bombeiros. Eles foram adquiridos, juntamente com outros dez veículos, pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) por meio de investimento total de R$ 7 milhões.