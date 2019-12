Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello renovam votos em cerimônia com pajé

09/12/2019 | 19:10



Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello celebraram um ano de casados em uma viagem mais do que especial na Bahia. O casal renovou os votos na praia, vestido de branco e com a ajuda de um pajé. Por meio do Instagram, a atriz postou diversas fotos e escreveu o seguinte texto:

Há um ano assinamos os papéis, mas já vivemos essa linda história de amor há nove... Renovar os votos hoje é um sentimento de que estamos no caminho certo e de que é isso que queremos para toda nossa vida. Não foi à toa que escolhemos a natureza para esse momento tão especial, com direito a um pajé Pataxó e de frente para o mar renovei os votos com o homem da minha vida. Te amo, te amo, te amo, Momoles.

Jarbas, por sua vez, publicou um clique na rede social e postou:

Passou um ano, dá pra acreditar? Eu e meu amor!