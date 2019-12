Onde ficava a vila de João Ramalho?

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



10/12/2019 | 07:00



Ao longo de todo o século XX a localização da Vila de Santo André da Borda do Campo foi uma das grandes questões debatidas no IHGSP. Uma incógnita até os dias presentes, depois de envolver pesquisadores de várias gerações e diversos artigos e ensaios. O tema jamais foi esquecido e volta a ser focalizado na próxima quinta-feira.

Na celebração dos 125 anos do IHGSP, três temas serão focalizados em simpósio na sede histórica da Rua Benjamin Constante, no coração de São Paulo. Uma oportunidade importante de relacionamento entre os pesquisadores do Grande ABC e os de São Paulo e outras cidades.

PROGRAMAÇÃO

14h30 – As grandes questões debatidas no IHGSP & a localização de Santo André da Borda do Campo. Jorge Pimentel Cintra, presidente do IHGSP e docente do Museu Paulista da USP, o Museu do Ipiranga.

15h – O Mosteiro de São Bento e a memória do sertanista Fernão Dias. Alberto Luiz Schneider, professor da Pontifícia Univeridade Católica de São Paulo.

15h30 – Quem foi o verdadeiro fundador de São Paulo: Nóbrega ou Anchieta? Armando Alexandre dos Santos, editor da Revista do IHGSP, professor da Universidade do Sul de Santa Catarina.

16h – Perguntas e debates.

16h30 – Confraternização e encerramento.

ENDEREÇO

O IHGSP fica à Rua Benjamin Constant, 158 – entre a Praça da Sé e o Largo São Francisco

O segundo grande título do Aramaçan

Domingo, 10 de dezembro de 1939, Clube de Regatas Tietê. Há 80 anos, o Clube Atlético Aramaçan tornava-se campeão de atletismo do Estado de São Paulo. Em abril de 1938 havia vencido o III Campeonato da Liga Paulista de Atletismo. Nascido para o atletismo, diferentemente dos vários clubes futebolísticos de Santo André e região, o Aramaçan formava equipes aguerridas. Modalidade por modalidade, outros finalistas obtinham resultados até melhores. Mas, no conjunto, deu o Vermelhinho da Vila América, suplantando em dois pontos o segundo colocado.</CW> Destaques do Aramaçan: Antonio Cataruzzi, Ernesto Fischtier e Eugênio Rocco nos 400 metros; Genésio Luchese e João B. Domingues, no salto em altura; Armando Delaura e José B. Luchesi no arremesso de disco; Antonio Bocizeck e Fritz Leconscky, no arremesso de disco. CONTAGEM GERAL 1º – Aramaçan, campeão: 116 Pontos. 2º – CA Araraquara, vice: 114 pontos. 3º – Club Campineiro de Regatas e Natação, 86. 4º – AE Parque Trujillo, de Sorocaba: 17. Fonte: Oesp, 12-12-1939. Em 10 de dezembro de... 1919 – Prefeito Saladino Cardoso Franco, de São Bernardo, comunica ao presidente do Estado, Altino Arantes, que foi eleita e empossada a comissão executiva da construção do edifício das escolas reunidas de São Caetano. Nota – A reunião foi realizada no então distrito de São Caetano, cuja população escolar crescia. Estava nascendo o II Grupo Escolar da região, no bairro Fundação, hoje denominado Emef Senador Flaquer. 1939 – Amistoso de futebol no Parque Antarctica: Portuguesa de Desportos 2, Palestra 0. Na zaga palestrina, um andreense, Begliomini, que depois seria contratado pelo Corinthians. A partida foi transmitida por Aurélio Campos, pela Rádio São Paulo. A II Guerra. Do noticiário do Estadão: revelado o plano da Alemanha de grande ofensiva geral. 1959 – Uma ambulância da Fundação Helena Zerrener é atingida por um ônibus, vindo a capotar, na esquina das ruas Luiz Pinto Flaquer e General Glicério, no Centro de Santo André. Somente o motorista do ônibus feriu uma das mãos. 1914 – A guerra. Da manchete do Estadão: três cruzadores alemães postos a pique pela esquadrilha britânica. 1949 – Planta com essa data assinala a existência da Vila Marina, em Santo André, já com a denominação de várias ruas com nomes de flores: das Rosas, das Orquídeas, das Azaléas, das Violetas, das Camélias e das Hortências. 2009 – Inaugurado o Banco do Povo Paulista em Santo André. Diário há 30 anos Domingo, 10 de dezembro de 1989 – ano 32, edição 7245 Manchete – Eleições presidenciais, 2º turno: começa a guerra pelos indecisos Com carreatas, Lula e Collor disputam eleitores na região. Seu Orçamento – Alimento pressiona e inflação deve chegar a 49% em dezembro. Comércio – Faturamento de Casas Bahia vai chegar a US$ 500 milhões em 1989. TV – De Volta para o Futuro</CF> é atração na Globo. Santos do dia - Gemelo - Gregório III - Melquíades, papa. Hoje - Dia Internacional dos Direitos Humanos - Dia do Palhaço

Municípios brasileiros