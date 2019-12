09/12/2019 | 18:11



Sidney Magal postou um clique fofíssimo segurando sua neta, Madalena, e contou como se sente ao ser avô:

A vida é realmente cheia de surpresas, do nada ela vem com um sopro de amor que invade nossos corações e faz com que os dias tenham um outro sentido. Ser pai de três é uma maravilha, mas ser avô é a cereja do bolo da vida, como li por aqui outro dia. Confesso que Madalena está me deixando daquele jeito que todo mundo que já é vovô/vovó bem sabe.

Será que o nome é homenagem ao maior sucesso de Magal como cantor, Sandra Rosa Madalena?