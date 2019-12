Luísa Sonza se irrita com comentário sobre procedimentos estéticos: - Se tornou uma verdade que eu tenho plástica

09/12/2019 | 18:11



Luísa Sonza abriu uma caixa de perguntas em seu Instagram para conversar com seus seguidores, mas acabou se irritando com uma das mensagens. Um internauta mandou para a cantora:

Teria o seu rosto de volta? Sem botox, etc.

A cantora não gostou do tom da pergunta e desabafou:

- Até falei no Twitter como se tornou uma verdade que eu tenho plástica e botox. Gente, a única coisa que eu fiz na minha vida foi colocar preenchimento labial, que volta em seis meses a boca ao normal, então eu preciso ficar retocando. Olha que bizarro o jeito que a galera já fala, teria seu rosto de volta... tipo, c*****o, eu aumentei a boca, ponto. Ter o rosto de volta. Sério, tô triste.

Ela continuou, dizendo que não estava em um dia bom e que, nesses momentos, quando acaba desabafando, é tida como chata pelas pessoas.

- Você tenta ao máximo ser educada, mas acho que quando você é uma pessoa conhecida, as pessoas cobram uma simpatia e felicidade fora do normal. Eu estava tipo: Caraca, não tenho forças pra ser feliz hoje. E pensei: Todo mundo vai me achar chata agora, vai falar mal de mim, enfim. Aí parei pra pensar: Porque ninguém nem pergunta porque a gente tá bem? Porque ninguém faz questão de saber?

No Twitter, Luísa também desabafou, e recebeu uma mensagem de apoio de uma seguidora dizendo que também não haveria nenhum problema se ela tivesse feito várias plásticas. A cantora respondeu:

Mas não é sobre isso, tô falando do fato das pessoas falarem as coisas sem saber e de verem verdade em mentiras que tiram da própria cabeça, o problema não é ter plástica ou não, a questão é outra, entende? Inventam uma plástica todo dia em mim.

Tenso, né?