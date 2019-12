Maisa desabafa sobre carreira e fala sobre desejo para 2020: Quero um bundão

09/12/2019 | 18:11



Maisa Silva adora dividir detalhes da sua vida com seus seguidores no Twitter, e sempre desabafa sobre ter crescido em frente às câmeras. No último domingo, dia 8, a cantora fez um balanço de toda a sua carreira até aqui, e lembrou algumas das coisas que já precisou ouvir enquanto se consolidava na televisão.

Ela escreveu:

Aos 17 [anos de idade] eu conquistei tanta coisa que jamais imaginaria, principalmente um respeito profissional. Já é difícil pras mulheres, imagina pras adolescentes? Mas aos poucos vamos provando que podemos ocupar várias posições com excelência e vamos inspirando mais e mais garotas.

E continuou:

É chato sentir que você tem que provar algo o tempo todo, sabe? Quando eu era criança o comentário era: Vai crescer e perder a graça, fiz novela: Nunca mais vai voltar a ser apresentadora, ganhei meu programa: Ah, mas ela é muito nova. Aí graças a Deus a audiência tá consolidada e as oportunidades não param de surgir. Deus tem planos incríveis pras nossas vidas sempre! Às vezes você não entende algo lá atrás e hoje vê o quanto que aquilo foi bom pro seu crescimento.

A atriz também surpreendeu os seguidores ao revelar qual é o seu desejo para 2020:

Sim, quero um bundão em 2020, uma mulher pode sonhar.

Eita! Respondendo uma seguidora, Maisa falou mais sobre o assunto:

Nossa, eu quero ter uma bundona top e já estou malhando/me alimentando pra isso, né? Deus deu muito peito e pouca bunda, mas tô fazendo minha parte pra equilibrar.

Quem se identificou com as metas da apresentadora?