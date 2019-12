Homenagem em imagens

Luís Felipe Soares



10/12/2019



As lentes das câmeras ajudam a observar e eternizar cenas de maneira diferenciada. Fotógrafos utilizam a conexão entre a sensibilidade pessoal e os serviços da máquina para potencializar detalhes e maximizar cliques que podem merecer destaque. Entre possibilidades artísticas, Mauá foi fonte de trabalho para que sete artistas das imagens registradas pudessem demonstrar seu próprio ponto de vista em torno do local.

No mês em que a cidade completa 65 anos, celebrados em 8 de dezembro, a Pinacoteca Municipal presta sua homenagem à aniversariante com a exposição Olhares Urbanos. O projeto é formado pela reunião de 50 fotos de diferentes tipos que revelam como o grupo se viu influenciado pela história e pelos momentos protagonizados pela cidade, sem se esquecer de seu presente.

A equipe participante é formada por Arthuro Cordume, Cecília Camargo, Dalton Filho, Dudicastro, Karla Santos, Miriã Regis Urbano e Victor Rodrigues. Foram realizadas duas saídas fotográficas e os resultados podem ser vistos gratuitamente no saguão do Teatro Municipal, endereço que abriga a Pinacoteca, até 9 de fevereiro.

“Nós dividimos a exposição de acordo com diferentes pontos. Como é o exemplo da paieneira, um patrimônio tombado da cidade e que é a árvore símbolo de Mauá. Também temos o Centro, a estação de trem, a rodoviária, o chamado Prédio Redondo (atual sede da Secretaria de Educação)”, explica Cecília Camargo, curadora da Pinacoteca e que realizou alguns clique para a mostra. “Fomos contruindo a cidade aos poucos, com vários detalhes, e não poderíamos perder essas partes importantes e históricas.”

A ideia inicial de Olhares Urbanos, nascida com Karla Santos, era de explorar os locais mais históricos do município. Em discussões, o conceito se ampliou. Segundo Cecília, “debater as ideias mostra que a pluralidade demonstrada é ótima. Todo esse aumento fez o projeto crescer muito. Misturamos arte, memória, história e registro.” Algumas imagens panorâmicas também fazem parte do acervo.

Fotos recentes buscam se conectar com o passado com a presença de três pinturas de Toshiharu Mitsunaga (1922-2003), artista que ficou conhecido por retratar Mauá ao longo do tempo. “Há espaço para esse contraponto entre gerações. É a visão dele junto com a visão atual.”

Quem também celebra a homenageada é a artista local Cristiane Carbone. Utilizando técnicas de aquarela, ela reproduziu lugares como o Museu Barão de Mauá e a Casa do Hip Hop em cartões-postais. Os desenhos – com tiragem limitada – são distribuídos de maneira gratuita na recepção. As recordações mauaenses são feitas para serem guardadas de todos os tipos.

Olhares Urbanos – Exposição. Na Pinacoteca de Mauá (saguão do Teatro Municipal) – Rua Gabriel Marques, 353. Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Grátis. Até 9 de fevereiro.