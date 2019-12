Melhorias no DER serão entregues no 1º trimestre de 2020

Da Redação



09/12/2019 | 17:16



A obra de infraestrutura do bairro DER, em São Bernardo, prevê a implantação de praça-parque em área verde, a instalação de um ecoponto, além da troca da iluminação e construção de campo com gramado sintético. O pacote de intervenções atende antiga reivindicação dos moradores e está previsto para ser concluído até o primeiro trimestre de 2020.

“Trata-se de transformação importante para moradores do DER. Um pacote de melhorias que seguramente irá levar mais qualidade de vida, segurança e dignidade para famílias que aqui residem”, afirmou o prefeito Orlando Morando (PSDB), durante vistoria realizada nesta segunda-feira (9).

Melhorias

No pacote de obras executadas pela atual gestão está a implantação de praça-parque no local onde hoje está instalada a Praça das Paineiras. O espaço de 1.150 m² ganhará playground, academia ao ar livre, paisagismo e gradil. A obra tem sido feita com mão de obra própria.

Próximo da praça, no trecho entre a Rua Ernesto Bezerra e Rua Sebastião Borges de Oliveira, a Prefeitura finaliza a construção de ecoponto em terreno de 170 m². O local contará também com um posto do ponto mais limpo, que é responsável pela coleta de resíduos domiciliares. A construção está orçada em R$ 130 mil.

O pacote de melhorias prevê ainda a instalação de 90 luminárias, sendo que 29 já estão em funcionamento, e a construção de um campo de futebol com gramado sintético para prática esportiva de crianças e adolescentes do bairro.