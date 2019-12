Voluntários retiram 780 quilos de lixo da Represa Billings

Flavia Kurotori



09/12/2019 | 17:03



Aproximadamente 780 quilos de lixo foram coletadas por cerca de 200 voluntários na Represa Billings e Prainha Riacho Grande, em São Bernardo, no sábado (7). O evento foi organizados pela Basf e teve adesão de empresas, da Prefeitura e ONGs (Organizações Não-Governamentais) comprometidas com a sustentabilidade. A ação marcou o Dia Internacional do Voluntário, celebrado em 5 de dezembro.

Colaboradores e parceiros da companhia marcaram presença no evento que ocorreu em pontos críticos de descarte irregular de lixo, em uma forma de conscientização da população local e dá própria indústria que viu o quanto de trabalho dá limpar aquela “garrafinha” jogada fora do lixo.

No total, dez cidades localizadas no Brasil, Chile, Peru e Argentina realizaram ações de limpeza de espaços públicos e retirada dos resíduos descartados de forma indevida no meio ambiente. Ao todo, participaram do evento 950 voluntários e foram coletadas 36 toneladas de lixo.

A ação é aderente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, iniciativa da ONU (Organização das Nações Unidas), em sua agenda socioambiental, que definiu os 17 temas humanitários que devem servir como prioridade nas políticas públicas internacionais até 2030.