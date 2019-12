'Messi terá uma partida de descanso e nada mais', diz técnico do Barcelona

09/12/2019 | 16:57



O técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, explicou que vai preservar Messi na partida contra a Inter de Milão, na Itália, nesta terça-feira, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, como parte do planejamento da equipe. O time catalão já está garantido nas oitavas de final.

A pausa forçada acontece poucos dias depois de o argentino marcar três gols na vitória sobre o Mallorca por 5 a 2, pelo Campeonato Espanhol. "Messi terá uma partida de descanso e nada mais. Estamos vindo de jogos importantes e teremos outros jogos importantes pela frente. Decidi poupar alguns jogadores. No ano passado, ele também não jogou aqui (Milão) e fomos bem", afirmou Valverde, em entrevista coletiva, referindo-se ao empate por 1 a 1, também pela fase de grupos da competição europeia, em novembro do ano passado. "Entramos com onze de qualquer maneira. Messi é um jogador decisivo, mas ele já ficou fora de outros jogos. A intenção é manter o nosso estilo de jogo e competitividade."

O treinador não quis dar mais detalhes sobre sua decisão ao ser questionado se ele havia conversado com Messi antes de poupá-lo. O argentino não gosta de ficar fora das partidas quando tem condições de atuar. "Situações internas são internas. As decisões são tomadas pelo treinador de acordo com o que ele considera apropriado. Estamos em uma sequência e, projetando o que teremos pela frente, decidi poupá-lo."

Com 11 pontos, o Barcelona já avançou às oitavas de final como primeiro colocado do Grupo F. Inter de Milão e Borussia Dortmund, ambos com sete pontos, brigam pela outra vaga. O time alemão enfrenta o Slavia Praga, da República Checa, em casa. A equipe italiana se classifica se conseguir o mesmo resultado dos alemães, já que leva vantagem no confronto direto.

Na edição passada, os italianos viveram situação semelhante, também com o Barcelona no grupo, e foram eliminados ao empatarem com o PSV em Milão. O Tottenham seguiu adiante naquela oportunidade. "É um desafio importante e difícil. Nós sabemos que eles buscam avançar às oitavas. Felizmente estamos classificados. Mas queremos competir", avisou Valverde.

"Eles são os líderes do Campeonato Italiano e fizeram um ótimo jogo em Barcelona (derrota por 2 a 1). Eles estão começando bem, mas no final você precisa competir. No ano passado, eles não conseguiram vencer o PSV. Viemos aqui para competir, mas sabendo que eles têm um ótimo time", completou o treinador do Barcelona.

Valverde elogiou ainda Lautaro Martínez. O argentino está na mira do Barcelona. Nos bastidores, o atacante é tido como o substituído de Suárez em um futuro próximo. "Ele é um jogador que está fazendo uma ótima temporada. É rápido e forte. Ele marcou o gol no jogo em Barcelona. Ele tem se entendido bem com o Lukaku", elogiou o treinador, que desconversou sobre o interesse em contratá-lo. "Não quero falar sobre jogadores de outras equipes."