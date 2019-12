Castração gratuita de cães e gatos tem boa adesão em São Caetano

Do Dgabc.com.br



09/12/2019 | 16:36



O primeiro evento de castração do Programa Municipal de Saúde e Bem-Estar Animal de São Caetano foi um sucesso. Os veterinários da Prefeitura castraram 13 cães e gatos, todos previamente cadastrados no programa, lançado pelo prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) em novembro. A ação foi realizada domingo (8), no Civisa (Centro Integrado de Vigilância em Saúde) Dr. Oswaldo Cipullo, no Bairro Mauá.

Os procedimentos, gratuitos, foram realizados no trailer Saúde Animal em Movimento, unidade móvel totalmente equipada e climatizada (com ar-condicionado). “O bem-estar animal é assegurado com amor e respeito pelos animais. Esta é a nossa linha de atuação”, afirmou Auricchio, que prestigiou a ação. O chefe do Executivo antecipou que outros eventos de castração serão realizados ainda neste ano.

Entre os “pais” de pets que compareceram ao Civisa esteve Caio César Sena Penteado, de 27 anos. O morador do Bairro Fundação levou o gato Frajola, de 4 anos. “Já pensava em castrá-lo há algum tempo. Quando soube que o programa oferecia uma equipe preparada, com toda a estrutura, e ainda de graça, não pensei duas vezes. Aproveitamos a oportunidade. É uma iniciativa excelente. A Prefeitura está de parabéns”, elogiou.

O programa municipal de castração é destinado a animais resgatados, errantes, comunitários, de protetores independentes, adquiridos em feiras de adoções e de famílias de baixa renda cadastradas nos programas sociais do município.

Quem se enquadra nos critérios e tem interesse na castração, deve efetuar o pré-cadastro enviando e-mail para bemestaranimal@saocaetanodosul.sp.gov.br, com as seguintes informações: nome, endereço e telefone para contato, além de nome, idade, peso aproximado, sexo e raça do animal (e outras observações, se necessárias).