Prefeitura promove 1ª Feira de emprego para jovens de 16 a 22 anos

09/12/2019 | 16:33



A Prefeitura de São Bernardo promove nesta terça feira (10/12), das 9h às 15h, mais uma Feira de Emprego, desta vez, para jovens de 16 a 22 anos exclusivamente. O evento será realizado na CTR (Central de Trabalho e Renda), localizado na Rua Marechal de Deodoro, 2.316, Centro. Ao todo, 400 vagas serão ofertadas pelas 18 empresas parceiras que estarão no dia da feira recebendo currículos para avaliação.



Entre as vagas disponíveis estão: eletricista, serralheiro, manutenção, auxiliar de produção, auxiliar de almoxarifado, entre outras vagas nas áreas de marketing, design digital, propaganda, arquitetura e urbanismo, administração, pedagogia, letras, ciências contábeis, recursos humanos, entre outras. A expectativa é receber cerca de 1.500 pessoas no evento.



A Prefeitura já promoveu 17 feiras de empregos por meio do CTR. Em agosto deste ano, aconteceu a primeira feira de emprego para pessoas acima de 40 anos, onde 4.000 desempregados concorreram às 300 vagas ofertadas na ocasião.



“São Bernardo é uma cidade de grandes potencialidades, entre elas, industriais e universitária. Os jovens precisam de oportunidades para desenvolver suas qualificações profissionais. Nossa plataforma de governo foi pautada nessa ação prioritária e tem surtido efeito”, destacou o prefeito Orlando Morando (PSDB).



DOCUMENTOS – Para participar da feira, o candidato deve se apresentar na CTR munido de: mais de uma cópia do currículo atualizado, carteira de trabalho, RG e CPF. Em parceria com o Senac, ainda serão ofertados workshops para aprender a elaborar um currículo, marketing pessoal, dicas de entrevistas e dinâmicas de grupo, além de doações de livros para os participantes.



SUCESSO EM OUTRAS EDIÇÕES – Neste ano, a Prefeitura realizou quatro grandes feiras: para pessoas acima de 40 anos, com idade superior a 45 anos, além duas feiras exclusivas para PCD (Pessoa com Deficiência) por meio do CTR. Nas quatro edições, pouco mais de 2 mil vagas de empregos foram ofertadas e mais de 8 mil pessoas passaram pela agencia pública de trabalho. Além das feiras, semanalmente, cerca de 200 vagas ficam à disposição da população.