Diadema encerra ciclo de debates sobre violência de gênero e raça

Conscientizar a população sobre diversos tipos de violência: esse foi objetivo do “21 Dias de Ativismo Pelo Fim da Violência de Gênero e Raça”, realizado pela Coordenadoria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (CREPPIR) desde 26/11 e que termina nesta próxima quarta-feira, 11/12, no Teatro Clara Nunes, com a exibição do documentário “O Silêncio dos Homens”. O encerramento, aberto ao público, ainda contará com uma roda de conversa para discussão do tema. A atividade será realizada em parceria com o SODIPROM, uma entidade social que encaminha adolescentes para o mercado de trabalho.

Esta é apenas uma atividade do evento, que vem realizando seminários, rodas de conversa, cursos e até mesmo caminhadas que buscam combater violências, especialmente aquelas que são praticadas contra as minorias.

“É importante tratarmos esse assunto, principalmente em uma sociedade intolerante como a nossa. Por isso, reunimos todos os assuntos que envolvem violência”, disse o coordenador do CREPPIR, Jurandir de Sousa.

Coordenadorias

A Prefeitura de Diadema conta com a Coordenadoria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (CREPPIR), cujo objetivo é combater o racismo, preconceito e a discriminação.

Para isso, são promovidas diversas atividades. Dentre os eventos mais tradicionais do CREPPIR estão as festas Águas de Iemanjá, que reúne palestras, exposições e música da cultura afro realizado em fevereiro e a Kizomba, realizada desde 2000, em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra.

Diadema conta também com a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres. O seu principal papel é articular interesses comuns regionais para ajudar nas políticas públicas de gênero por meio de diversas ações, como palestras, exposições e encontros.



