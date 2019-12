09/12/2019 | 16:11



Que família mais linda! Isis Valverde aproveitou a segunda-feira, dia 9, na praia da Barra da Tijuca, muito bem acompanhada! Com o marido, André Resende, e o filho, Rael, a atriz curtiu o sol da tarde.

Rael usou uma blusa com proteção solar para curtir o sol carioca.

Uma amiga do casal também estava na praia, com outro bebê. Atualmente, Isis está no ar em Amor de Mãe, como a enfermeira Betina.