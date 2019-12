09/12/2019 | 15:10



Olha só quem está super em clima de Natal: Adriane Galisteu e Ticiane Pinheiro, com os filhos, Rafinha Justus e Vittorio. As famílias foram à Rua Oscar Freire, em São Paulo, para uma comemoração natalina. Para quem não se lembra, as duas são ex-esposas de Roberto Justus.

Tici apostou na cor oficial do feriado: vermelho. A caçula da apresentadora, Manuella, filha de César Tralli, ficou em casa...

Além de Vittorio, Galisteu estava acompanhada do marido, Alexandre Iodice.