Michael Bublé confirma três shows no Brasil em 2020!

09/12/2019 | 15:11



Boas notícias para os fãs de Michael Bublé! O cantor anunciou que fará três shows no Brasil em 2020, em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, no Paraná, com a turnê An Evening With Michael Bublé.

O cantor se apresentará no dia 23 de outubro no Estadio Atlético Paranaense em Curitiba, em 25 de outubro no Allianz Parque, na capital paulista, e em 28 de outubro na Jeunesse Arena, no Rio.

O preço dos ingressos ainda não foi divulgado, mas a venda geral, para quem foi de São Paulo e Rio de Janeiro começa no dia 17 de dezembro de 2019, à meia-noite e às dez horas da manhã, respectivamente. Já em Curitiba, os ingressos começarão a ser vendidos no dia 18, a partir das dez horas da manhã. Antes de vir ao Brasil, o cantor se apresentará no Chile e na Argentina. E aí, vai conferir?