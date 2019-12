Chevrolet Equinox 2020 ganha versões equipadas com o motor 1.5 turbo

Leo Alves



09/12/2019 | 14:48

O Chevrolet Equinox 2020 foi lançado pela marca no Brasil. Antes equipado apenas com o motor 2.0 turbo de 262 cv, o SUV agora ganhou novas versões com um propulsor menor, o 1.5 turbo de 172 cv. Com isso, as versões custam entre R$ 129.990 e R$ 162.990.

Chevrolet Equinox 2020: novidades

Antes equipada com o motor 2.0, a versão LT agora passa a vir com a opção menos potente sob o capô. Além do motor 1.5, o conjunto mecânico é formado pelo câmbio automático de seis marchas e a tração dianteira. Acima dela está uma das novidades da linha 2020. A Midnight utiliza o mesmo powertrain da LT, mas aposta no visual todo preto.

A versão Premier também ganhou uma opção com o motor 1.5, mas com a tração integral nas quatro rodas. Entretanto, o modelo 2.0 segue disponível na versão topo de linha.

As configurações topo de linha também contam com sistemas autônomos de detecção de pedestre com auxílio de frenagem e de permanência na faixa, com alerta tátil no banco, teto solar panorâmico, sistema de som premium e acionamento da tampa do porta-malas por sensor de movimento.

Preços e versões

Abaixo, confira os preços de cada uma das versões do Equinox 2020.

Chevrolet Equinox LT 1.5 – R$ 129.990;

Chevrolet Equinox Midnight 1.5 – R$ 131.990;

Chevrolet Equinox Premier 1.5 – R$ 154.990;

Chevrolet Equinox Premier 2.0 – R$ 162.990.

Foto: Divulgação Chevrolet lança versão Midnight para o Equinox Foto: Divulgação Chevrolet lança versão Midnight para o Equinox Foto: Divulgação Chevrolet lança versão Midnight para o Equinox Foto: Divulgação Chevrolet lança versão Midnight para o Equinox Foto: Divulgação Chevrolet lança versão Midnight para o Equinox Foto: Divulgação Chevrolet lança versão Midnight para o Equinox Foto: Divulgação Chevrolet lança versão Midnight para o Equinox Foto: Divulgação Chevrolet lança versão Midnight para o Equinox Foto: Divulgação Chevrolet lança versão Midnight para o Equinox Foto: Divulgação Chevrolet lança versão Midnight para o Equinox Foto: Divulgação Chevrolet lança versão Midnight para o Equinox Foto: Divulgação Chevrolet lança versão Midnight para o Equinox Foto: Divulgação Chevrolet lança versão Midnight para o Equinox Foto: Divulgação Chevrolet lança versão Midnight para o Equinox Foto: Divulgação Chevrolet lança versão Midnight para o Equinox Foto: Divulgação Chevrolet lança versão Premier 1.5 para o Equinox Foto: Divulgação Chevrolet lança versão Premier 1.5 para o Equinox Foto: Divulgação Chevrolet lança versão Premier 1.5 para o Equinox Foto: Divulgação Chevrolet lança versão Premier 1.5 para o Equinox Foto: Divulgação Chevrolet lança versão Premier 1.5 para o Equinox Foto: Divulgação Chevrolet lança versão Premier 1.5 para o Equinox Foto: Divulgação Chevrolet lança versão Premier 1.5 para o Equinox Foto: Divulgação Chevrolet lança versão Premier 1.5 para o Equinox Foto: Divulgação Chevrolet lança versão Premier 1.5 para o Equinox Foto: Divulgação Chevrolet lança versão Premier 1.5 para o Equinox Foto: Divulgação Chevrolet lança versão Premier 1.5 para o Equinox Foto: Divulgação Chevrolet lança versão Premier 1.5 para o Equinox