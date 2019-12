Faustão interrompe Sheron Menezzes falando sobre relacionamentos tóxicos: - Aqui não é o programa da Fátima Bernardes

09/12/2019 | 14:11



O Domingão do Faustão do último domingo, dia 8, deu o que falar! Durante a Dança dos Famosos Fausto Silva falou sobre a polêmica de suposta traição envolvendo Gabigol e Aline Riscado ao questionar se a atriz estava namorando com o jogador. Agora, o apresentador também chamou a atenção ao interromper uma fala de Sheron Menezzes, participante do Ding Dong, sobre relacionamentos e, de quebra, afirmar que o Domingão não era o programa da Fátima Bernardes. Eita!

Tudo começou quando Faustão perguntou sobre Gisele, a personagem da novela Bom Sucesso, e ressalta que a atriz só dá vida a vilãs nas telinhas.

- Você sempre foi vilã, né?

- Acho que essa é minha terceira vilã, começou Sheron.

- Só que a Gisele tem um agravante. Porque ela é uma vilã mas ela foi envolvida a nisso. Ela está em um relacionamento tóxico. Eu não explico a vilania dela, mas sim essa relação que ela tem com esse homem, que é um relacionamento tóxico e muitas mulheres vivem mas não conseguem sair.

Em seguida o apresentador falou sobre o assunto com algumas das dançarinas, questionando se os relacionamentos tóxicos era apenas coisa de novela ou se acontecia também na vida real. Depois, Sheron pediu à palavra mais uma vez para dizer:

- Mas só para eu continuar Faustão, porque eu acho que muitas vezes os sinais estão aí e a gente tem que estar aberta enxergá-los e ter alguém do lado que nos mostre, falou ela antes de ser interrompida pelo apresentador, que disse:

- Outra coisa, isso aqui é o programa da Fátima Bernardes? Eu vou discutir o quê? Vamos lá porque aqui é a Campainha do Sucesso! Ô louco, meu, soltou o apresentador, chamando atenção do público, que o ovacionou.