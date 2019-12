Silvio Santos é acusado de constranger cantora em programa e ela se pronuncia: - Não vai adiantar processar

09/12/2019 | 14:10



Não é incomum ter o nome Silvio Santos em meio a polêmicas nas redes sociais. No último domingo, dia 8, o apresentador foi acusado de constranger a cantora Jennyfer Oliver depois de mudar as regras do quadro Quem Você Tira ? em que o público escolhe a melhor cantora dentre quatro. No programa, mesmo após Jennyfer conquistar uma larga vitória pelos votos do auditório, Silvio favoreceu outra candidata.

A controvérsia começou ainda no início do quadro, quando três das quatro participantes cantaram a música Dona de Mim, de IZA. Jennyfer seria a última a se apresentar, mas foi interrompida pelo apresentador com o argumento de que a canção era chata demais, causando uma situação desconfortável. Devido à grande repercussão, em uma sequência de Stories, Jennyfer comentou o ocorrido.

- Em nenhum momento eu me fiz de vítima, mas me senti super constrangida pela situação de ele ter escutado as três cantarem e quando chegou na minha vez ele me barrou, falou que a música era muito chata. Quem escolheu a música foi a própria produção, não foi nenhuma de nós. Achem o que quiserem, não estou me fazendo de vítima, mas me senti prejudicada naquele momento, completou ela.

Depois da reclamação de Silvio com relação à música, as participantes ainda cantaram outras duas canções: Eva, do grupo Rádio Taxi e o hit Caneta Azul, que se popularizou no YouTube. O auditório, então, teria ficado incumbido de eleger a vencedora ? e escolheu Jennyfer, que levou 84 dos 100 votos da plateia. Mas, na hora da premiação, Sílvio decidiu que daria 500 reais para cada participante, e escolheria a sua preferida, que foi presenteada com mais 500 reais. Além disso, também teria dito que a cantora Juliani era muito bonita, mesmo tendo recebido apenas cinco votos de todo o público.

Ainda em seu Instagram, Jennyfer explicou que o programa tinha sido gravado três semanas antes e, por isso, não mencionou nada sobre o assunto. A cantora também afirmou que acreditava que a parte em que foi impedida de cantar seria cortada na edição final - fato que não ocorreu.

- O programa era para ser Quem Você Tira, o público que tinha que tirar quem eles não tinham gostado e quem seria a melhor. Acabou que ele gostou da Ju [Juliani] e falou que ela ganharia mais 500 reais por ser mais bonita. Só que aí entra aquela questão, o quadro era para cantora, não para beleza, continuou, adicionando ainda que teria ficado muito amiga das outras três participantes.

Mesmo sentindo que a situação toda foi muito embaraçosa, Jennyfer afirma que não irá processar o apresentador.

- Nós ganhamos o dinheiro, pagamos as contas, e o Silvio vai continuar podre de rico e não vai adiantar nada ficar brigando pelo o que a gente acha que tá certo, porque o certo hoje é o errado, e o errado hoje é o certo. Não vai adiantar processar e ir atrás de direitos porque aí eu vou ser prejudicada, nunca mais vou participar de emissora nenhuma porque o que manda é o dinheiro, e aí pode comprar advogado e calar a minha boca, então deixa pra lá, não vale a pena, refletiu ela.

Em seguida, concluiu agradecendo todo o apoio que recebeu.

- O que vale mais é a paz, então vamos viver em paz. O importante é o amor de vocês por nós artistas, arrebatou.

Procurada pelo ESTRELANDO, a assessoria do SBT disse que não irá se pronunciar sobre o caso.