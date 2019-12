Faustão pergunta à Aline Riscado sobre Gabigol e ela dispara: Parou! Estou solteírissima

09/12/2019 | 12:10



Recentemente surgiram alguns rumores dizendo que Gabigol teria traído Rafaella Santos, irmã de Neymar, com Aline Riscado durante uma festa após o time do jogador, o Flamengo, ganhar o Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao TV Fama, a atriz desmentiu a informação, afirmando que nunca ficaria com um homem comprometido e, de quebra, declarou gostar muito de Rafaella.

Porém, no último domingo, dia 8, a polêmica voltou a ser citada depois que Fausto Silva questionou ao vivo durante o Domingão do Faustão se Aline estava namorando Gabigol. O momento aconteceu após a primeira apresentação da Dança dos Famosos.

- Aline Riscado, você está solteira? Porque saiu notícias nas redes sociais falando que você está saindo com o Gabigol, soltou o apresentador.

Ela, que estava como jurada na competição, rebateu, dizendo:

- Não gente, não. Parou. Claro que não, estou solteríssima.