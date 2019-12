Em A Fazenda 11, Lucas Viana e Hariany têm nova discussão e peão dispara: - Hipócrita

09/12/2019 | 11:11



Lucas e Hariany continuam entre tapas e beijos e durante uma conversa na área externa de A Fazenda 11, o casal protagonizou um novo desentendimento depois que a peoa pediu para o amado parar com brincadeiras de conotação sexual em público. Lucas, porém, se irritou e chamou a namorada de hipócrita e disse que não aguenta mais adulá-la todos os dias.

- Minha criação é tradicional e minha mãe apoia sexo só depois do casamento. Mas você não pode ficar falando isso não. E a gente não está fazendo nada demais, a gente brinca e zoa como todo mundo. Mas daí você quer todo dia, ser adulada, ninguém aguenta. [...] Se você fosse totalmente fechada sobre isso, eu não ia brincar com você. Mas você não pé, você também brinca comigo.

E continuou:

- Às vezes você dá tapa até na minha bunda. Mas e aí? Não seja hipócrita. Como você quer exigir de mim coisa que você não faz? Você também brinca e aí eu vou ficar jogando na sua cara? Falar que eu estou faltando com o respeito. É difícil demais escutar um negócio desse, disparou Lucas.

Hariany discordou das reclamações do amado e ressaltou que apenas pediu para que as brincadeiras duvidosas parassem.

- A gente está no meio do povo e você fala umas coisas nada a ver. Lucas, eu falo para você parar de graça. Se você for lá em casa minha mãe vai ficar olhando pra você torto. Se você não tem paciência, me larga. Eu não sou santa de jeito nenhum, mas calma. [...] Eu só estou te fazendo um pedido, você vai ficar bravo?

O peão rebateu, dizendo:

- É que todo dia você faz uma cena aqui, fecha a cara vira e sai andando. Eu sei que você é mais nova, mas tem hora que não dá para aguentar não. E depois vem falar que não gosta de brigar, você é muito briguenta. Como é que aguenta? Você precisa levar as coisas mais leves.