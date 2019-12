Maria Ribeiro estaria se relacionando com ex de Maria Rita e Ivete Sangalo

09/12/2019 | 11:11



Maria Ribeiro pode ter um novo amor! Segundo o jornal Extra, a atriz estaria vivendo um romance com Davi Moraes, que se separou em julho deste ano da cantora Maria Rita, com quem teve um casamento de oito anos.

Os dois ainda não assumiram o namoro publicamente e, por enquanto, estariam preferindo manter a relação sem rótulos, curtindo o momento de se conhecerem melhor.

O jornal ainda revelou que os dois tem se encontrado com frequência e, recentemente, foram vistos deixando o mesmo prédio em Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro, onde foram visitar um amigo. Para não serem clicados juntos, eles saíram do local separados. Maria saiu na frente e Davi veio logo em seguida. Para quem não se lembra, o músico já foi casado com Ivete Sangalo e também com Marisa Monte, ambas cantoras.