Dandara Mariana fica no topo do ranking e chega na final do Dança dos Famosos

09/12/2019 | 11:11



A semifinal do programa Dança dos Famosos foi mesmo de tirar o fôlego! Quatro foram as duplas que se apresentaram e mostraram todo o seu talento no samba, ritmo que marcou a noite do último domingo, dia 8. O grande nome da noite foi Dandara Mariana que ficou no topo do ranking da classificação geral, garantindo uma grande vaga na final da competição!

Mas, Jonathan Azevedo também se destacou e acabou conquistando nota máxima de todo o time de jurados, ficando na segunda posição da lista.

Os internautas também ficaram encantados com a apresentação do ator.

Cinco notas dez para o Jonathan...Merecidíssimo!, disse uma.

O melhor da noite!, afirmou outra.

Impossível negar o samba no pé de Jonathan e Tati! É para aplaudir de pé!, elogiou mais um.

Além de Jonathan e Dandara, Kaysar Dadour conquistou o terceiro e também conseguiu se classificar. Regiane Alves também executou bem sua apresentação, mas teve a menor pontuação e acabou sendo eliminada da disputa.