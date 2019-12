Consórcio lança programa regional de reeducação para agressores de mulheres

Do Dgabc.com.br



09/12/2019 | 10:59



O GT (Grupo Temático) Gênero e Masculinidades do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC lança na manhã de hoje (9) o programa SerH ABC (Serviço Regional de Educação e Responsabilização para Homens Autores de Violência contra Mulheres do Grande ABC). A iniciativa foi inspirada na programa "E agora, José?", que já realiza esse trabalho, mas apenas para munícipes de Santo André.

O programa vai atender homens encaminhados pelo poder judiciário e que já foram condenados com base na Lei Maria da Penha. Os programas de reeducação de agressores estão previstos no texto da lei, mas poucas cidades ofertam o atendimento.

O programa vai abordar os fatores que levam os homens à agressão contra mulheres e visa promover reflexões que possam não só romper esse ciclo, mas conscientizar os agressores sobre a necessidade de mudança de posturas e pensamentos. A primeira turma começa em março, com uma série de dez encontros.

O programa é lançado na mesma data em que o Grande ABC registra mais um caso de feminicidio. Em São Caetano, no bairro Barcelona, um homem matou na manhã de hoje uma mulher que informações preliminares indicam ser sua ex-companheira. O agressor tentou suicídio, mas foi socorrido com vida. Este foi o 10° caso de feminicídio este ano na região.