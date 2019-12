'Dança dos Famosos': final terá Dandara Mariana, Kaysar Dadour e Jonathan Azevedo

09/12/2019 | 10:52



O Dança dos Famosos, competição de artistas do Domingão do Faustão, já tem os finalistas definidos: Dandara Mariana, Jonathan Azevedo e Kaysar Dadour foram classificados após apresentação de samba no domingo, 8. A atriz Regiane Alves obteve a menor pontuação e foi eliminada.

Agora, os artistas que vão disputar a final terão duas semanas para se preparar. No dia 22, as duplas vão dançar tango e valsa para conquistar o voto dos jurados, da plateia e do público de casa.

No último domingo, o júri artístico foi composto por Alcione, Dani Calabresa e Muricy Ramalho, que deram nota dez para os quatro casais que se apresentaram.

A primeira a entrar no palco foi Dandara Mariana. Ela e o professor Daniel Norton dançaram ao som de Ê Baiana. Em seguida, Kaysar Dadour e a professora Mayara Araújo se apresentaram com a música Tiro ao Álvaro. As performances seguintes foram de Regiane Alves com Reginaldo Sama e, para encerrar, Jonathan Azevedo e Tati Scarletti.

No ranking final, Dandara ficou em primeiro lugar com 208,1 pontos, seguida por Jonathan Azevedo, que emplacou 207,6, e Kaysar Dadour, com 207,2. Regiane Alves foi eliminada com 206 pontos.