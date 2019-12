Obituário - 9 de dezembro de 2019

Ademir Medici,br>Do Diário do Grande ABC



09/12/2019 | 09:21



DIÁRIO DO GRANDE ABC



Segunda-feira, 9 de dezembro de 2019

www.dgabc.com.br/obituarios



SANTO ANDRÉ

Santo André, sexta-feira, dia 6 de dezembro

Narciso Pereira dos Santos, 96. Natural de São Raimundo Nonato (PI). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria das Dores Alves Souza, 94. Natural de Aiuaba (CE). Residia no Jardim Milena, em Santo André. Dia 6, em Santo André. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.

Fani José Stelzer Sapada, 86. Natural de Ibitinga (SP). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Alaor Venciguerra, 83. Natural de Birigui (SP). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Metalúrgico. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luzia de Souza Greco, 77. Natural de Itaperuna (RJ). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luzia Domingues de Farias, 74. Natural de Cafelândia (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Diva Gerizani de Mattei, 74. Natural de Santo Antonio do Jardim (SP). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 6. Crematório Campo das Oliveiras, em Jacareí (SP).

Domingos Alves, 69. Natural de Padre Paraíso (MG). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Felício Franco, 66. Natural de Campestre (MG). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Thiago José do Nascimento, 32. Natural de Santo André. REsidia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sábado, dia 7 de dezembro

Antonia Bazili Castilho, 97. Natural de Vargem Grande do Sul (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 7. Vale dos Pinheirais.

Mariana Patrícia de Melo Soares, 91. Natural de Angelim (PE). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Pensionista. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iracema Romão de Souza, 89. Natural de Santo André. Residia no Jardim Stetel, em Santo André. Dia 7. Vale dos Pinheirais.

Joana Gonçala Cordon, 89. Natural de Piratininga (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

Dalva de Souza Calvia, 81. Natural de Sertãozinho (SP). Residia no Jardim Santo André. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Raimunda da Rocha Souza, 81. Natural de Casa Nova (BA). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Pensionista. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elpídio Luz Neto, 72. Natural de Jussiape (BA). Residia no Jardim do Estádio em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fábio Scarpa, 55. Natural de São Paulo (SP). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Inspetor de qualidade. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Sueli Conceição Apóstolo de Paula, 53. Natural de Juazeiro (BA). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo (SP). Operadora de caixa. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

São Bernardo, quinta-feira, dia 5 de dezembro

Vera Lígia da Conceição, 61. Natural de São Bernardo. Residia na Vila das Valsas, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, sexta-feira, dia 6 de dezembro

Alfredina Martins Camargo, 92. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Neide Valdo Rodriguez, 86. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 6, em Santo André. Jardim da Colina.

Antonio Martins dos Santos, 81. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Marcos Alberto de Moraes Souza, 47. Natural de Santo André. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Projetista. Dia 6, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Delvana Morassi do Prado, 37. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Irmãos Arnoni, em São Paulo (SP). Dia 6. Cemitério da Irmandade, na Vila Euclides.



São Bernardo, sábado, dia 7 de dezembro

Luis Cestari Alonso Gonzalez, 17. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Katsuya Miyakuchi, 101. Natural do Japão. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 7, em São Paulo. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

São Caetano, quarta-feira, dia 4 de dezembro

Conceição Vasquez Marques, 78. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 4. Cemitério das Lágrimas.

Roseli Redivo Lodi, 66. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 4. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Sônia Regina Salinas Avellan, 65. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Everton Fernandes Rodrigues, 34. Natural de Santo André. Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, quinta-feira, dia 5 de dezembro

Elisabeth Aparecida Novelli Trevellin, 75. Natural de Garça (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Pedro Furlan Neto, 69. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, quinta-feira, dia 5 de dezembro

Therezinha Amâncio Antunes, 83. Natural de Jacarezinho (PR). Residia no Jardim Arco Íris, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.

José de Freitas Bezerra, 74. Natural de Arcoverde (PE). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.

Francisco Gomes da Silva, 73. Natural de Pacatuba (CE). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.

Maria do Socorro Cardoso, 61. Natural de Governador Valadares (MG). Residia no Jardim Luso, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.

Nelci Danelhuk, 54. Natural de Paulo Frontin (PR). Residia no Centro de Diadema. Dia 5. Cemitério Carazinho dos Andreiros, em São Miguel (PR).



João Batista Magalhães, 41. Natural de Diadema. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 5. Vale da Paz.



Diadema, sábado, dia 7 de dezembro

Nely Barbosa de Moura, 67. Natural de Pombal (PB). Residia na Vila Nogueira, em Santo André. Dia 7, em Santo André. Jardim da Colina, em São Bernardo.

Francisco Alves Fernandes, 67. Natural de Quixeramobim (CE). Residia no Centro de Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

M A U Á

Rosangela dos Santos Mathias, 53. Natural de São Vicente (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 7, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.