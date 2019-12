Roteiro completo para curtir 10 dias em Orlando com crianças

Paulo Basso Jr.



O grande truque ao viajar para Orlando com crianças pequenas é não passar o dia todo em parques temáticos e centros de compras, pois o quanto esses passeios têm de divertidos, têm de cansativos. Lembre-se de que é férias, então escolha um bom hotel temático, foque nas paradas e nas áreas de lazer infantis. Pode acreditar: ao ver os pequeninhos sorrirem, tudo será compensado.

10 dias em Orlando com crianças

1º dia – Descanse da viagem no hotel

Os complexos da Disney World e Universal têm hotéis temáticos ao lado dos parques. Para quem viaja com crianças pequenas, eles são uma boa, pois permitem que você vá e volte dos centros e lazer sem grandes deslocamentos – o que pode ser fundamental diante de algum imprevisto.

Isso sem contar as vantagens ganhas ao ficar nos hotéis dos complexos, como horas extras (e com menos gente) para brincar, transporte gratuito e a própria estrutura do resort, quase todos eles com boas piscinas e restaurantes.

2º dia – Mercado e Disney Springs

Orlando tem ótimos supermercados, como Walmart, Publix e Supertarget. Vá a até algum deles para comprar comidinhas para servir no hotel ou que são liberadas nos parques temáticos (confira a política de cada um deles nos sites oficiais). Próximo ao shopping Florida Mall está a Macrobaby, uma loja com tudo que se imagina para bebês.

De repente dá até para considerar comprar um carrinho baratinho, por exemplo, e descartá-lo ao fim da viagem, para ter que não carregar um no avião. Vale a pena também ir ao Disney Springs, centro de lazer e gastronomia com entrada é gratuita.

Lá há diversas lojas – entre elas a maior do mundo relacionada ao complexo, a World of Disney – e restaurantes para todos os gostos, inclusive com dinossauros e bichinhos que se mexem, a exemplo do T-Rex e do Rainforest Cafe.

3º dia – Magic Kingdom

O parque mais emblemático da Disney World é também o mais infantil. Lá tem o Castelo da Cinderela, a Bibbidi Bobbidi Boutique (onde as meninas podem contratar pacotes de maquiagem, cabelo e vestidos das Princesas), e a área Fantasyland, repleta de playgrounds coloridos, teatrinhos e onde fica a Seven Dwarfs Mine Train, montanha-russa dos Sete Anões. Foque nos encontros com personagens e na parada vespertina.

Opte por não chegar tão cedo para tentar ficar até o show de fogos Happly Ever After, que só rola no fim do dia. Ou então vá ao parque pela manhã, volte ao hotel para descansar um pouco na hora do almoço e retorne ao centro de lazer no fim da tarde. Você pode repetir esse sistema também nos outros parques.

Se estiver de carro, guarde o recibo do estacionamento, para não precisar pagar de novo.

4º dia – Hollywood Studios

Chegou a hora de conhecer uma das grandes atrações da Disney World para quem vai para Orlando com crianças: a área dedicada a Toy Story, no Hollywood Studios. Ali tem a montanha-russa levinha Slinky Dog Dash, inspirada no cachorro de molas, e o Alien Swirling Saucers, espécie de carrinho de bate-bate moderno.

Também tem teatrinho dos personagens da Disney Channel para os pequenos e diversas atrações do Star Wars. Se tiver pique até o fim do dia, acompanhe o lindo show de imagens reproduzidas em fontes d’água, Fantasmic.

Se os pequenos curtem Star Wars, há uma área inteira dedicada a saga, com áreas em que dá para montar sabres de luz e tudo mais. A atração Millennium Falcon: Smugglers Run também pode agradar.

5º dia – Animal Kingdom

Este parque da Disney World tem uma série de atrações para crianças pequenas, como safáris para ver animais e áreas inspiradas em dinossauros. Passear na área de Pandora, do filme Avatar, é um dos melhores programas de Orlando.

Os mais velhos podem até encarar o simulador Flight of Passage, lindíssimo. Já os menorzinhos curtem mais o passeio de barco Na’vi River Journey.

Se sobrar tempo, assista ao show de pássaros UP! A Great Bird Adventure, na área da Asia, e encontrar Pato Donald, Tio Patinhas, Tico e Teco em Donald’s Dino-Bash.

6º dia – Discovery Cove ou Legoland

Caso esteja cansado da correria dos parques, considere ir ao Discovery Cove. Este é um centro de lazer diferente, que mais parece um resort caribenho, com praias de areias brancas, lagos com peixinhos e sistema all inclusive de refeições. Os menorzinhos só não podem nadar com golfinhos, principal atração do complexo (que, inclusive, exige um ingresso mais caro).

Agora, se a sua turma gosta mesmo de brincar, pode ser uma boa dirigir cerca de uma hora até Winter Haven, onde fica a Legoland, um parque específico para crianças entre 2 e 12 anos. Todas as atrações por lá são inspiradas nos famosos blocos coloridos de montar da Lego.

7º dia – Universal Studios

O ingresso básico da Universal garante entrada nos dois parques, Universal Studios e Islands of Adventure, no mesmo dia, mas é corrido ir a ambos de uma vez. Melhor concentrar-se em um por vez.

Na Universal tem áreas coloridas do macaquinho George, do Pica-Pau e dos Simpsons. Os mais grandinhos vão se ligar no Beco Diagonal, uma das áreas do Harry Potter em Orlando. Além disso, o parque tem simuladores inspirados em Shrek e Meu Malvado Favorito.

8º dia – Islands of Adventure

No outro parque da Universal Orlando fica Hogsmeade, palco do imponente Castelo de Hogwarts e de outras atrações de Harry Potter, uma das principais atrações para curtir Orlando com crianças.

Além disso, há uma área linda de super-heróis da Marvel (os brinquedos são radicais, mas o cenário compensa e dá para encontrar personagens), espaços de dinossauros, um brinquedo que molha do Popeye e uma série de experiências infantis inspirada do Dr. Seuss.

Na hora do almoço, se tiver pique, passeie com a galerinha no CityWalk, o centro de compras e gastronomia da Universal. Destaque para o The Toothsome Chocolate Emporium & Savory Feast Kitchen, que mais parece uma fantástica fábrica de chocolate.

9º dia – SeaWorld ou parque aquático

Aquários enormes, shows com animais, um playground repleto de opções de lazer. Os pequenos costumam adorar o SeaWorld.

Lá tem atrações tecnológicas, como o cinema 3D TurtleTrek, que conta a jornada de vida de uma tartaruga, e a área Antarctica, onde dá para se aproximar de pinguins.

Se estiver calor, pode ser uma boa também ir a um parque aquático. Os mais modernos de Orlando são o Volcano Bay e o Aquatica.

10º dia – Hotel

Geralmente não é uma boa ideia marcar muitas atividades no último dia da viagem. Vale mais a pena ficar no hotel, curtir os últimos momentos das férias, fazer as malas em pressa e voltar para casa descansado.

