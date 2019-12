Tiago Nunes recebe carta branca para decidir jogadores que ficam no Corinthians

09/12/2019 | 07:30



O presidente do Corinthians, Andrés Sanches, afirmou que a permanência ou saída de jogadores do atual elenco será decidida pelo novo treinador Tiago Nunes. "Tudo vai depender do treinador. Ele já tem o planejamento dele, estamos vendo periodicamente. Não vai ser nada feito sem o treinador dar o sim ou o não", afirmou.

O dirigente reconheceu que o clube não fez boas escolhas nas contratações para esta temporada. "Montamos um novo grupo esse ano e alguns demoraram para jogar no Corinthians, para se entrosar. Obviamente neste novo ano temos que contratar menos, com mais qualidade, para evitar o que aconteceu este ano. Sabemos o que Tiago quer e vamos tentar fazer tudo o que ele pediu", prosseguiu.

"Se a gente contratar o que está pensando, alguns jogadores de fato irão sair. Agora é trabalhar, se possível até antes do ano novo, para fechar tudo o que ele pediu e fazer o grupo mais forte possível para o ano que vem", completou Andrés Sanchez.

Entre os jogadores, o volante Júnior Urso afirmou que pretende ficar no Corinthians e trabalhar com a nova comissão técnica, apesar da possibilidade de retornar ao futebol chinês. Ele chegou ao clube no início deste ano, vindo do Guangzhou Evergrande.

"Minha ideia é ficar e permanecer no Corinthians. Terminamos a temporada com a vaga na Libertadores, que era o mínimo. Agora é descansar e em 2020 dar mais alegria ao torcedor, que faltou esse ano", disse.

Para o volante Gabriel, o Corinthians precisa evoluir em relação à temporada atual, mas não precisa de uma mudança profunda em seu planejamento ou elenco. "Acredito que não precisa mudar muita coisa. Mas vai ficar mais em função da comissão técnica e a diretoria analisar. Nós jogadores mostramos nesse último mês um poder de reação muito forte, onde conseguimos vencer jogos importantes. Foi um ano de altos e baixos. Ano que vem precisamos manter a regularidade. Tiago fez um grande trabalho no Athletico-PR. Terá uma pré-temporada não muito grande, mas é o que o futebol brasileiro nos proporciona", comentou.