Cerca de 25 mil pessoas curtem festejos de aniversário de Diadema e Mauá

Yara Ferraz

Yasmin Assagra



08/12/2019 | 21:20



Cerca de 20 mil pessoas, conforme expectativa da Polícia Militar, lotam a Praça da Moça, em Diadema, para acompanhar apresentações de grandes atrações nesta noite, em celebração aos 60 anos que Diadema completa hoje. Neste momento a dupla sertaneja Marcos & Belutti sobe ao palco, após o cantor andreense Lucas Morato, que trouxe repertório de pagode, se apresentar.

"Não só os shows, mas toda a programação é uma grande homenagem aos munícipes. Contamos com apoio dos patrocinadores para a festa sair como imaginávamos", disse o prefeito Lauro Michels (PV).

Além das apresentações, o evento conta com gastronomia de 15 barracas de serviços assistenciais da cidade. A festa conta com apoio da Polícia Militar, GCM (Guarda Civil Municipal), SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

MAUÁ

Já em Mauá, que comemora 65 anos, as festividades contaram com programação cristã. Os fiéis saíram em procissão da Igreja Matriz e se dirigiram ao Paço Municipal, onde foi realizada uma missa no fim da tarde. Na sequência, os participantes cantaram junto com as bandas Identidade Sua e Anjos de Resgate, que possuem repertório amplamente utilizado nas missas e em celebrações religiosas.

De acordo com estimativa da Prefeitura, cerca de 5.000 pessoas participaram do evento no domingo. O secretário de Cultura, Caio Evangelista, destacou a importância da programação como opção de lazer para a população. "Mauá é uma cidade muito plural. Deus é único, por isso também estamos abrindo espaço para diversas religiões", afirmou, destacando que na próxima semana haverá evento voltado a fiéis da Assembleia de Deus. "Neste ano optamos por uma festa diferente de outras edições, com diversas atrações que também vão até à comunidade", afirmou.