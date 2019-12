Internacional vira sobre o Atlético-MG e finaliza o Brasileirão em sétimo lugar

08/12/2019 | 19:25



O Internacional deu um susto nos mais de 20 mil torcedores presentes no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, mas encerrou a sua participação no Campeonato Brasileiro de 2019 com uma vitória de virada sobre o Atlético-MG por 2 a 1, neste domingo.

Beneficiado pela derrota do Corinthians para o Fluminense, também por 2 a 1, em São Paulo, o Internacional terminou na sétima colocação, com 57 pontos. O time já estava garantido nas fases preliminares da Copa Libertadores. Classificado para a Copa Sul-Americana, o Atlético-MG ficou em 13.º lugar, com 48.

A partida deste domingo pode ter sido a última do técnico Zé Ricardo no comando do Internacional. O argentino Eduardo Coudet está apalavrado para a próxima temporada. Já Vagner Mancini ainda não definiu o seu futuro, mas as chances de seguir no Atlético-MG são pequenas.

Logo aos cinco minutos, o Atlético-MG aproveitou falha do sistema defensivo colorado para abrir o placar. Bruno Fuchs saiu jogando errado e a bola sobrou para Otero soltar a bomba. O Internacional parecia em ritmo de férias e não conseguia ameaçar o goleiro Victor.

Otero cobrou escanteio fechado e só não marcou gol olímpico porque o goleiro Marcelo Lomba tirou. Logo depois, Di Santo arriscou de fora da área e quase acertou o ângulo. Aos poucos, o Internacional foi se encontrando na partida e animando a torcida.

Os jogadores colorados pediram um toque de mão após chute de Guerrero, o árbitro consultou o VAR e mandou o lance seguir. Aos 32 minutos, Sarrafiore bateu de primeira e Victor fez boa defesa. No último lance de perigo do primeiro tempo, Edenilson desviou de cabeça rente à trave.

O Internacional voltou do intervalo esboçando uma pressão em cima do Atlético-MG. Aos oito minutos, Guerrero caiu após dividida com Léo Silva e pediu pênalti. O árbitro mandou o lance seguir após consulta ao VAR. Na sequência, Natanael arriscou, a bola desviou no meio do caminho e foi na rede pelo lado de fora.

Victor evitou o empate do Internacional após desvio de cabeça de Victor Cuesta. Na sequência foi a vez de Marcelo Lomba salvar em cabeçada de Maicon. Aos 15 minutos, Guerrero chutou e o goleiro atleticano espalmou para escanteio.

Aos 19 minutos, Léo Silva subiu mais que todo mundo e cabeceou para linda defesa de Marcelo Lomba. Depois de ver Martínez tirar quase em cima da linha, Guerrero empatou aos 36. Nonato finalizou rasteiro, Igor Maidana não conseguiu cortar e o peruano chutou forte. O gol só foi validado após consulta ao VAR.

Quando parecia que o jogo terminaria empatado, o Internacional conseguiu a virada aos 52 minutos. D'Alessandro cobrou falta para dentro da área e Victor Cuesta cabeceou firme.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 x 1 ATLÉTICO-MG

INTERNACIONAL - Marcelo Lomba; Heitor (Nonato), Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Natanael; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Sarrafiore (Rafael Sóbis), Neilton (Wellington Silva) e D'Alessandro; Guerrero. Técnico: Zé Ricardo.

ATLÉTICO-MG - Victor; Guga, Léo Silva, Igor Maidana e Lucas Hernández (Hulk); Zé Welison, Ramón Martínez (Bruno), Otero (Terans), Vinícius e Maicon; Di Santo. Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Otero, aos 5 minutos do primeiro tempo; Guerrero, aos 36, e Victor Cuesta, aos 52 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Guerrero, Neilton e DAlessandro (Internacional); Otero (Atlético-MG).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA - R$ 491.335,00.

PÚBLICO - 21.783 torcedores.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).