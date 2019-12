São Bernardo entrega 420 novas moradias no Jardim Regina

da Redação



08/12/2019 | 16:31



Na data em que é comemorado o Dia Nacional da Família, o prefeito Orlando Morando (PSDB) garantiu neste domingo (8) um novo lar para 420 famílias na fila de espera por moradias na cidade, com a entrega das unidades habitacionais do Conjunto Residencial Novo Jardim Regina – antigo Residencial Independência. O empreendimento é o maior projeto de habitações populares entregue pela atual gestão, contemplando moradores que antes habitavam áreas de riscos e assentamentos precários de diversas regiões da cidade.

Com alto padrão de qualidade e conforto, as unidades atendem às especificações do programa Minha Casa Minha Vida, dispondo de área de 52m2 cada, com dois dormitórios, sala com dois ambientes e sacada, cozinha, lavanderia e banheiro. O prédio ainda conta com 12 apartamentos adaptados para portadores de necessidades especiais, 140 vagas de garagem, áreas de lazer com uma quadra poliesportiva, salão de festas, playground e praça de convivência.

Estão sendo contemplados com as novas habitações famílias provenientes dos programas Saracantan/Colina, PAC Risco I, PAC Risco II, PAC Silvina Audi, PAC Alvarenga, PAC Mananciais, assentamento Figueiras (moradores que antes estavam localizados em área irregular do km 24,5 km da rodovia Anchieta) e Núcleo Casper Líbero – Córrego Canhema. O projeto recebeu investimento total de R$ 51,7 milhões, sendo R$ 41,3 milhões do governo federal, R$ 9,07 milhões do Estado, por meio do programa Casa Paulista, e R$ 1,3 milhões do município, que também doou o terreno de 16 mil m2 para a construção do conjunto habitacional.

“Este é o maior conjunto que iremos entregar neste mandato. Trata-se de uma obra de grande dimensão, que recebeu investimentos de três entes governamentais e que precisou ser relicitada devido ao abandono do projeto por parte da construtora. Conseguimos agilizar o processo e garantir a entrega a estes moradores, que há anos vinham aguardando. O fim do ano está chegando e com ele uma nova perspectiva de futuro para estas famílias, que poderão receber seus familiares para as confraternizações em um novo lar”, destacou o chefe do Executivo, durante o evento.

A cerimônia de entrega também contou com presença do secretário nacional de Habitação, Celso Matsuda, do secretário de Habitação do Estado de São Paulo, Flavio Amary, da deputada estadual e primeira-dama, Carla Morando, e do secretário municipal de Habitação, João Abukater, além de outras autoridades, vereadores e moradores contemplados com a entrega.

“Como mãe, sei da importância de ter um local como este, seguro e confortável, para a criação dos filhos. Esta é a época de ficar com a família e nada melhor do que passar este período com quem amamos em uma casa nova, que agora é, por direito, de vocês”, completou Carla Morando. De acordo com o secretário Flavio Amary, a entrega é concretização de uma importante etapa na vida destas famílias. “Cuidem deste bem que vocês estão recebendo hoje não de desfaçam dele. Vocês poderão passar por momentos difíceis, mas vender ou alugar estes imóveis não é a solução. É o lar de vocês”, enfatizou.

REALIZAÇÃO DE UM SONHO

Há sete anos no programa de auxílio-aluguel, a diarista Jumara Martins Santos, de 41 anos, que antes morava em área de risco no bairro Areião, comemorou a conquista da casa própria. “Foi uma espera muito grande. É um sonho, que demorou, mas conseguimos realizar. É um alívio sair do aluguel e ter a minha casa, onde posso viver em paz com minha família”, destacou.

O sentimento também é compartilhado pelo autônomo Welder Vinícius de Sousa, de 29 anos. “É um passo importante para construir uma vida nova. Ter a casa própria nos permite pensar nas próximas conquistas que temos que buscar. É um sentimento muito bom”, completou.

ENTREGAS HABITACIONAIS

Com a mais recente entrega, a atual gestão soma 746 unidades habitacionais entregues na cidade, sendo 420 no Novo Jardim Regina, 170 no Silvina Audi e 156 no Parque São Bernardo. A ação alia-se ao maior programa de regularização fundiária da história do município, que até o final do ano que vem vai formalizar cerca de 16 mil imóveis no município.