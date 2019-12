Santo André inaugura creche no Jardim Rina

Do Dgabc.com.br



08/12/2019 | 15:52



A Prefeitura de Santo André inaugurou neste domingo (8) a creche Jardim Rina, que terá capacidade para atender 320 crianças entre 0 e 3 anos de idade. Esta é a quinta unidade entregue nesta gestão e faz parte da lista de dez creches que serão abertas até 2020, com o objetivo de zerar o déficit por vagas no município.

O novo equipamento abriga sete salas de aula, três berçários, sala multimídia, brinquedoteca e toda estrutura necessária para atendimento às crianças, como lactário e lavanderia. A creche conta com três pavimentos e foi construída com investimento de cerca de R$ 6 milhões.

"Chegamos na metade do caminho para zerar o déficit de vagas, entregando a quinta creche de dez que faremos até o ano que vem. Este é mais um fruto do modelo de gestão que dá certo. Temos grandes educadores e profissionais, que vão passar todo conhecimento para nossas crianças. A gente promete, entrega e melhora a vida das pessoas", afirmou o prefeito Paulo Serra.

Além da unidade inaugurada neste sábado, a Prefeitura de Santo André já entregou à população as creches Guaratinguetá II, no Jardim Alzira Franco, Mirante II, no Jardim Mirante, Cata Preta, no bairro Cata Preta e Jardim Santo André.

Estão em construção as creches Guaratinguetá I, Jardim Santo André II, Mirante I, Tamarutaca e Parque Erasmo. Todas as obras estão sendo realizadas em parceria com o governo federal, por meio do programa Proinfância (Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil).