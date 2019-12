Aos 84 anos de idade, Tarcísio Meira encena peça com saúde debilitada e desabafa: - O fim está chegando para mim

08/12/2019 | 13:11



Com 84 anos de idade, Tarcísio Meira segue na ativa, mas, em entrevista à Veja, reconhece que está com a saúde debilitada.

- A morte me assusta. Ninguém gosta de pensar que o fim está chegando. Mas ele está chegando para mim. É triste também lidar com a perda dos amigos. Certa vez, fui receber um prêmio de cinema. Dei de cara com o diretor de teatro Antunes Filho. Foi uma alegria, porque fazia anos que não o via. Eu disse: Antunes, somos sobreviventes. Pouco tempo depois, o próprio Antunes morreu. A esta altura da vida, muitos colegas da minha idade se foram. Daqui a pouco, vou eu. Talvez eu deixe um vazio nas pessoas, desabafou.

Entretanto, mesmo com todos os seus receios, Tarcísio explica que não abrirá mão de atuar.

- Artista não se aposenta. Quer trabalhar, enquanto houver trabalho para ele. Isso não tem idade: existe sempre a mesma vontade de fazer as coisas, afirmou.

No bate-papo, o ator falou também sobre o seu duradouro casamento com a também atriz Glória Menezes, e garante que não possui receita nenhuma para uma longa união.

- O casamento é entre mim e minha mulher. Isso não se explica nem se comenta. Um casamento é uma coisa muito particular. Eu amo minha mulher, e ela me ama também. Ao menos creio que seja assim, porque ela me aguenta há 56 anos. Um casamento feliz não se faz: ele simplesmente dura. Não somos os únicos, pois tem muita gente com um casamento mais estável que o nosso. Fora do meio artístico, é normal as pessoas ficarem casadas por tanto tempo, disse.