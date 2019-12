08/12/2019 | 13:11



A CCXP sempre arrasa na escolha dos atores de séries e filmes que vêm ao Brasil, mas dessa vez, o evento se superou! Na tarde desse domingo, dia 8, durante o painel da Netflix, Henry Cavill surgiu no palco de surpresa, para a surpresa dos fãs!

O astro, que é mais conhecido por viver o Super-Homem no cinema, está no país para promover e divulgar sua nova série, chamada The Witcher, que chega no serviço de streaming no dia 20 de dezembro. Ele esteve ao lado da criadora da produção, Lauren Schmidt.

A trama, baseada em um jogo de videogame, conta a história de Geralt of Rivia, um caçador de monstros.