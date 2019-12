Ivete Sangalo posta foto com vestido igual ao de Zoe Sato: Tia Veveta te ama

08/12/2019 | 13:11



Parece mesmo que a festa de Zoe Sato, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, foi mesmo um arraso! A pequena recebeu diversas mensagens carinhosas, mas, uma em especial fez a internet ir à loucura!

Ivete Sangalo publicou uma montagem de fotos em que ela e a pequena aparecem com vestidos iguais! Ainda na publicação, a cantora aproveita para parabenizar a menina, que completou um ano de vida no último dia 29 de novembro, mas teve a festa realizada no último sábado, dia 7.

Na legenda, Ivete brincou com a semelhança de roupas usando um meme da internet ao citar a expressão expectativa Vs. realidade.

EXPECTATIVA x REALIDADE. Porque a gente ama demais e só deseja muito amor, saúde e um mundo melhor pra receber essa energia linda dela. Zoe, tia Veveta te ama. @sabrinasato, só agradeço a você!, escreveu ela.