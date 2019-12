O fim de uma saga

08/12/2019 | 08:07



Uma das principais atrações da CCXP 2019, o painel com elenco e diretor de Star Wars: A Ascensão Skywalker começou antes mesmo de começar. Ainda no escuro do auditório, fãs fantasiados como os personagens da saga criada por George Lucas iluminavam com sabres de luz multicoloridos o ambiente que veio abaixo quando o cineasta J. J. Abrams subiu ao palco falando, em português: "Isso é épico".

O diretor comentou sobre a ausência da atriz Carrie Fisher, morta em 2016, que interpretava a princesa Leia e que, segundo ele, terá um papel muito importante na trama. "Ela não aprovaria um dublê digital, mas tínhamos muito material." Daisy Ridley, que dá vida à protagonista Rey, complementou: "As pessoas ficarão surpresas com a homenagem que J. J. fez a ela". O ator Oscar Isaac, que vive Poe Dameron na série, também relembrou Fisher: "Sentimos a presença dela todos os dias no set, e continuamos a sentir".

Abrams destacou que "Star Wars sempre foi sobre um grupo envolvido em uma aventura, sempre teve um forte senso de esperança", e prometeu isso aos fãs, logo depois exibindo uma cena inédita do filme para o público. O trecho, que de acordo com o diretor acontece no início do longa, mostra Rey, Poe e Finn, acompanhados de seus robôs, fugindo de soldados da Primeira Ordem em um planeta desértico. Como é de praxe em sequências de ação da saga, os heróis se safam por pouco de seus perseguidores, usando de artifícios improvisados.

Isaac comentou que o filme será uma "despedida agridoce" para os fãs, e foi contradito no palco por John Boyega, que interpreta Finn: "Eu quero que os fãs tenham uma despedida bem doce", brincou. O painel não apresentou grandes novidades do ponto de vista da trama do filme, mas Abrams falou sobre a recepção dos espectadores às mais recentes obras da série. "Os fãs de Star Wars são muito diferentes entre si. Por isso, tudo o que eu poderia incluir neste último episódios da saga já havia sido teorizado por eles", afirmou ele, que também dirigiu O Despertar da Força (2015), sétimo filme da série principal. Star Wars: A Ascensão Skywalker estreia no Brasil dia 19. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.