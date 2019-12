08/12/2019 | 08:02



Tradicional concurso de beleza, o Miss Universo será realizado neste domingo, 8, com transmissão da Band. Apresentado por Renata Fan, tem participação do estilista Amir Slama.

Com exibição a partir das 23h30, a 68ª edição do evento tem a mineira Júlia Horta com a representante brasileira na disputa. Mas ela terá de superar outras 89 concorrentes para conquistar a coroa, fato que não ocorre há mais de 50 anos.

A última a conquistar o cobiçado título foi a baiana Martha Vasconcellos, em 1968. Antes dela, em 1963, Iêda Maria Vargas, do Rio Grande do Sul. A atual Miss Universo é a filipina Catriona Gray.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.