08/12/2019 | 08:00



Novela vem, novela vai, e o público que acompanha as diversas tramas na TV guarda na mente algumas que são mais queridas. Foi o que aconteceu com O Cravo e a Rosa, que acabou de ser exibida no Canal Viva e alcançou boa audiência. E agora, a partir desta segunda, 9, chega à emissora a nova trama a ser reprisada, que é O Clone.

Escrito por Glória Perez, folhetim tem no elenco Giovanna Antonelli, Murilo Benício, Débora Falabella, Juca de Oliveira.

