Santo André inaugura hoje creche Jardim Rina

da Redação



08/12/2019 | 07:00



A Prefeitura de Santo André inaugura hoje, às 11h, a creche Jardim Rina, que terá capacidade para atender 320 crianças entre 0 e 3 anos de idade. Esta é a quinta unidade entregue desde 2017 e faz parte da lista de dez creches que serão abertas até o ano que vem, com o objetivo de zerar o deficit por vagas no município.

O novo equipamento abriga sete salas de aula, três berçários, sala multimídia, brinquedoteca e estrutura necessária para atendimento às crianças, como lactário e lavanderia. A creche conta com três pavimentos e foi construída com investimento de cerca de R$ 6 milhões.

Além desta unidade, a Prefeitura de Santo André já entregou à população as creches Guaratinguetá II (Jardim Alzira Franco), Mirante II (Jardim Mirante), Cata Preta e Jardim Santo André, nos bairros homônimos.

Estão em construção ainda as creches Guaratinguetá I, Jardim Santo André II, Mirante I, Tamarutaca e Parque Erasmo.

SAÚDE

A USF (Unidade de Saúde da Família) Jardim Carla, na Rua José de Alencar, passará por obras de modernização para ser transformada em Clínica da Família. O prefeito Paulo Serra (PSDB) assinou ontem a ordem de serviço para o início das obras.

A unidade, que hoje possui 489 m² (metros quadrados), vai passar a ter 1.427 m² e contará com 14 consultórios, uma sala de odontologia com quatro cadeiras, escovódromo, raio X e sala de espera com brinquedoteca. Para se enquadrar ao padrão Qualisaúde, o local receberá investimento de R$ 3,5 milhões. O equipamento, que terá capacidade de realizar 14 mil atendimentos por mês, ainda receberá consertos hidráulicos, elétricos e manutenção nos revestimentos. “Estamos tirando do papel tudo que nos comprometemos”, afirmou o prefeito.

O atendimento, realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, não será interrompido durante as obras, segun do o Paço.