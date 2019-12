Ministério Público de São Paulo elege seis novos integrantes do Conselho Superior

07/12/2019 | 20:29



Em uma eleição com 94,4% de participação, o Ministério Público de São Paulo definiu, neste sábado, 7, seis novos membros do Conselho Superior. Os procuradores escolhidos para compor o colegiado no biênio 2020/2021 são: José Carlos Cosenzo, Tiago Zarif, Pedro Henrique Demercian, Vidal Serrano, Luiz Antonio Nusdeo e Arual Martins.

Na próxima segunda-feira, 9, o Órgão Especial do Ministério Público se reúne para escolher mais três novos conselheiros somando nove nomes. O Conselho Superior tem onze integrantes, é presidido pelo procurador-geral de Justiça Gianpaolo Smanio e também formado pela corregedora-geral do Ministério Público Estadual, Tereza Exner.

Do grupo eleito neste sábado, três promotores apoiam o atual procurador-geral de Justiça - José Carlos Cosenzo, Tiago Zarif e Luiz Antonio Nusdeo. Já Vidal Serrano, Pedro Henrique Demercian e Arual Martins são da oposição.

A eleição foi classificada como a maior de toda a história para o Conselho Superior. O procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Smanio atribui o recorde de participação à adoção do voto a distância. Os promotores de todo o Estado puderam enviar seus votos pelo computador ou pelo celular.

Veja a lista completa de votação:

1) José Carlos Cosenzo - 726 votos

2) Tiago Zarif - 603 votos

3) Pedro Henrique Demercian - 590 votos

4) Vidal Serrano - 587 votos

5) Luiz Antonio Nusdeo - 563 votos

6) Arual Martins - 496 votos

7) Mário Augusto Vicente Malaquias - 407 votos

8) Sebastião Silvio Brito - 384 votos

9) Thales Cezar de Oliveira - 377 votos

10) Cícero José de Morais - 337 votos

11) Beatriz Augusto Pinheiro - 323 votos

12) Ricardo Barbosa Alves - 286 votos

13) Valter Santin - 270 votos

14) Cristina Di Giaimo Caboclo - 247 votos

15) José Eduardo Ismael Lutti - 192 votos

16) Valeria Carvalho Pinto Guedes Piva - 182 votos

17) Lycurgo de Castro Santos - 138 votos

18) Carlos Daniel Vaz de Lima Junior - 108 votos