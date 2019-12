Mauá, Diadema, personagens, lembranças...

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



08/12/2019 | 07:00



O cenário vai mudando em Mauá e Diadema. Basta que se folheiem documentos como o suplemento de aniversário das duas cidades editado pelo Diário há 30 anos. Voltemos ao 8 de dezembro de 1989.

Mauá tinha a Automasa, a Philips, o Supermercado Papai; Diadema, a Diadel, a Trorion, a Retífica Samacar.

Pipocavam as mensagens: “Um banco que está fazendo 66 cumprimenta Diadema pelos 30 e Mauá pelos 35. a) Banco Noroeste, fundado em 1923”.

Além do Centro, os bairros em evolução, com a Loja Amore do Parque das Américas em Mauá, a Prastilindo Brinquedos do Taboão, em Diadema.

A CTBC (Companhia Telefônica da Borda do Campo) bombava. E anunciava: “Diadema, Mauá, aproveitem essa oportunidade para uma boa conversa. Mas façam isso antes das 9 horas. E entre 12 e 14 horas.

Ou após as 18 horas” – que nestes horários as tarifas saiam mais em conta e as linhas não estavam tão congestionadas; não se falava em celular.

A Vidraçaria Moreira, da Avenida Rio Branco, em Mauá; o Hospital Diadema.

A Cofap cumprimentava: “Mauá faz hoje 35 anos. Mas ainda está em fase de crescimento”.

Várias destas firmas e organizações não existem mais. Além das sobreviventes, as que trocaram suas razões sociais. Mas algo é indiscutível: o anúncio em jornal é duradouro. Fica registrado. Vence crises cíclicas. Faz história. É algo a se pensar.

NA TV. NA HISTÓRIA

O DGABC TV guarda duas reportagens gravadas, inéditas, belíssimas, sobre as duas cidades aniversariantes. Logo estarão no ar. Memória antecipa os temas.

De Mauá, Edgard Grecco Filho discorre longamente sobre o pai, o ex-prefeito Edgard Grecco, que há 30 anos foi inocentado pela Justiça Eleitoral, depois de perder injustamente o mandato.

De Diadema, o professor João Paulo de Oliveira e o jornalista Arlindo Ribeiro, o Ligeirinho, apontam dez imagens referenciais da cidade. E rendem um preito de reconhecimento a Diadema.

Em Mauá, o professor William Puntschart é o guardião da história da cidade.

Em Diadema, o guardião é o autonomista Walter Adão Carreiro. Um acadêmico e um autodidata.

Do professor e doutor William, reproduzimos um anúncio que ele localizou na grande imprensa sobre a expansão urbana de Mauá. Mais de 60 anos atrás. Outra mensagem para a história, no caso do Jardim Mauá.

Do Walter Carreiro, lembramos que há exatos 30 anos – desde dezembro de 1989 – ele é nosso colaborador.

Esses rápidos exemplos são para mostrar, uma vez mais, que o Grande ABC tem cidadãos do bem que zelam por algo dos mais preciosos que é a história municipal. Gratidão, amigos.

Diário há 30 anos

Sexta-feira, 8 de dezembro de 1989 – ano 32, edição 7243 Manchete – Eleições presidenciais, 2º turno: apoio de Covas ao PT exclui palanque; Collor ataca Lula Dinheiro Vivo (Luis Nassif) – Resultado da eleição não vai acomodar o cenário econômico. Ciência & Tecnologia (Diógenes Silva) – Em 40 anos o espaço será colonizado. Em 8 de dezembro de... 1959 – Realizado no ginásio do Primeiro de Maio, em Santo André, a quarta e penúltima rodada do XIX Campeonato Brasileiro de Pugilismo Amador. Dez lutas envolveram competidores de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. No único nocaute da noite, Abraão de Souza, de São Paulo, venceu o gaucho Santos Regino Gomes logo no primeiro assalto, categoria médios. 1984 – Inaugurado o Estádio Municipal de Mauá, denominado Pedro Benedetti, antigo jogador de futebol da cidade e região.

