Messi dá espetáculo e Suárez faz golaço em vitória do Barcelona sobre o Mallorca

07/12/2019 | 20:10



O Barcelona voltou a dividir a liderança do Campeonato Espanhol com o Real Madrid graças a uma confortável vitória sobre o Mallorca, no Camp Nou, neste sábado. Messi, uma vez mais, brilhou intensamente ao marcar três gols na goleada por 5 a 2, mas houve também espaço para Luis Suárez encantar o público com um golaço sensacional.

O triunfo sossegado em casa levou o Barcelona a 34 pontos, mesma marca do Real, que mais cedo derrotara o Espanyol por 2 a 0. Os catalães, atuais bicampeões nacionais, têm uma vitória a mais (11 a dez) e melhor saldo de gols (23 a 21), mas, como o primeiro critério de desempate do Espanhol é o confronto direto, que ainda não houve, não é possível dizer que o Barcelona está em vantagem sobre seu grande rival. O Mallorca é o 17.º, com 14 pontos.

Quem abriu os trabalhos no Camp Nou não foi Messi, nem Suárez. Antoine Griezmann, a outra estrela do ataque catalão, marcou o primeiro gol da jornada logo aos sete minutos ao arrancar com a bola e dar um lindo toque por cima do goleiro Reina, que se atirara ao chão para tentar evitar o tento do francês.

O primeiro tempo foi uma festa do ataque do Barcelona, que balançou a rede quatro vezes antes do intervalo. Messi marcou o seu primeiro gol na partida aos 17, com um belíssimo chute de fora da área, e fez exatamente a mesma coisa aos 41. Entre um tento e outro do argentino, o croata Budimir marcou o primeiro dos visitantes.

Ainda na etapa inicial, aos 43, Suárez fez uma jogada genial para ampliar a vantagem do Barcelona. Após receber um passe do holandês De Jong, o uruguaio, de costas para o gol, mandou um petardo de calcanhar e deixou Reina sem ação - além de deixar a torcida boquiaberta. A bola tocou no chão logo após a finalização de Suárez e ganhou altura, o que deixou o lance ainda mais bonito.

Depois do intervalo, não havia mais competição e tudo o que o Barça fez foi esperar o tempo passar. Budimir marcou pela segunda vez na partida, mas isso não abalou em nada os donos da casa, que contaram com mais um gol de Messi, desta vez marcado de dentro da área. Suárez ajeitou a bola com carinho e o argentino chutou de primeira, no ângulo, fechando o placar com mais uma demonstração do enorme talento da dupla de sul-americanos.

OUTROS JOGOS - Também neste sábado, o Valencia jogou como visitante, derrotou o Levante por 4 a 2 e chegou à sétima colocação, com 26 pontos - seu adversário deste sábado é o 11.º, com 20. Roger Martí, jogador do Levante, viveu uma jornada de altos e baixos. Ele anotou os dois tentos de sua equipe, mas abriu o caminho da virada ao marcar um gol contra, tudo no primeiro tempo. Depois do intervalo, Gameiro balançou a rede duas vezes e Torres fechou o placar.

O Granada, por sua vez, venceu o Alavés por 3 a 0 e assumiu a nona colocação do Espanhol, com 24 pontos. O Alavés é o 15.º, com 18. Fernández, Soldado e Herrera marcaram os gols dos donos da casa.