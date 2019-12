Cruzeiro vence Zenit Kazan e decide Mundial de Vôlei com time italiano

07/12/2019 | 19:48



O Sada Cruzeiro está classificado à final do Mundial Masculino de Clubes de Vôlei. Neste sábado, a equipe mineiro avançou à decisão do torneio, que está sendo disputado em Betim (MG), ao derrotar o russo Zenit Kazan, da Rússia, por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/22 e 25/23.

A decisão do Mundial está marcada para este domingo, a partir das 12h30. O Cruzeiro, em busca da sua quarta taça, terá pela frente o italiano Lube Civitanova, que derrotou o Al-Rayyan, do Catar, também por 3 a 0, com parciais de 25/15, 25/17 e 25/22, na outra semifinal.

"Conseguimos anular as peças fundamentais deles, hoje taticamente jogamos muito bem, e o mais importante foi a entrega dos jogadores, que trabalharam muito bem no saque, no ataque e mostraram muita vontade de vencer este time fortíssimo, que é o Zenit Kazan, com atletas de seleção francesa, búlgara e russa. Estão todos de parabéns. Agora temos que pensar em descansar um pouco e nos preparar para a decisão, que será muito difícil", afirmou o técnico Marcelo Mendez, celebrando a vitória e a classificação do Cruzeiro à final do Mundial.

O Cruzeiro fechou a semifinal deste sábado com 73% de aproveitamento nas viradas de bola, além de ter feito oito pontos em bloqueios, contra quatro do time russo. O francês Ngapeth foi o maior pontuador da partida, com 17 acertos pelo Zenit Kazan. Já o argentino Facundo Conte marcou 16 pelo time mineiro, três a menos do que Evandro.

"O Kazan já veio aqui várias vezes, é uma grande equipe, com orçamento milionário, mas mesmo neste momento de reconstrução, de reformulação do grupo, é difícil vencer a nossa equipe. Aqui nós também temos atletas que querem também mostrar o seu valor, uma equipe competente, capacitada, da comissão técnica a todos que estão envolvidos com este time. Eu acho que esta equipe tem este diferencial. Agora vamos nos preparar para a final", disse o ponteiro e capitão Filipe.

O Cruzeiro iniciou a semifinal com Fernando Cachopa, Evandro, Perrin, Facundo Conte, Isac, Otávio e o líbero Lukinha como titulares. E Luan, Rodriguinho Leme e Filipe entraram durante o duelo.

Na decisão, o Cruzeiro vai reencontrar o único time que o derrotou na primeira fase do Mundial, o Lube Civitanova, que triunfou por 3 a 0 e conta no seu elenco com Bruninho e o cubano naturalizado brasileiro Leal, sendo o atual campeão europeu.

Dono de três títulos mundiais, conquistados em 2013, 2015 e 2016, o Cruzeiro venceu todas as edições do torneio que foram realizadas em Betim. Instituído em 1989, o Mundial sofreu uma pausa após o campeonato de 1992, com a retomada ocorrendo em 2009. Sendo realizado pela 15ª vez, o torneio nunca teve tão poucos participantes como em 2019 - 4.