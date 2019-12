Carol Dias posta fotos inéditas e mostra mais detalhes da decoração e da festa de seu casamento com Kaká!

07/12/2019 | 17:10



Para celebrar uma semana do dia de seu casamento com Kaká, Carol Dias postou alguns álbuns em seu Instagram que mostram fotos inéditas da cerimônia, dos detalhes da decoração, do bolo e momentos da festa! Em uma das legendas, a beldade quis agradecer aos organizadores do grande evento e escolheu um clique em que aparece ao lado do pai:

Hoje faz uma semana desse dia mágico e eu escolhi essa foto especial com o meu pai pra agradecer.

Já em outro álbum, em que mostra a festa, Carol postou:

A nossa festa que foi inexplicável!! Estamos até hoje tentando entender. Foi surreal! Só quem viveu sabe! Obrigada.

Lembrando que os pombinhos oficializaram a união no dia 30 de novembro em Itacaré, na Bahia. Dias antes, Carol revelou em entrevista que, no começo de seu relacionamento com Kaká, ela ficou com alguns traumas da exposição.