Heitor Martinez vive novo vilão em Amor sem Igual, mas relembra: - O público sempre me tratou com carinho e respeito

07/12/2019 | 17:11



Heitor Martinez, de 51 anos de idade, está de volta com mais um vilão. Ele dará vida ao personagem Bernardo em Amor Sem Igual, novela de Cristianne Fridman que substituirá Topíssima na Record TV, a partir do próximo dia 10. Bonito, elegante, ele é responsável direto pela segurança de Tobias, personagem de Thiago Rodrigues, para quem também realiza serviços escusos.

Antes do atual trabalho, um de seus vilões mais marcantes foi Jackson, da novela Vidas Opostas, mas ele cona que nunca foi tratado mal por conta de personagens de índole duvidosa:

- Nunca fui atingido por isso. O público sempre me tratou com carinho e respeito. Lembro que na época do Jackson, que foi um dos vilões mais ezecráveis que fiz, até a polícia pediu para tirar foto comigo.

O ator continua relembrando a novela exibida na Record, em 2007:

- Ele era um chefe, um rei do morro. Tinha aquela presença de domínio, de poder, isso o tornava atraente. O que pegou mais foi a história de amor, porque as pessoas torciam para que ele ficasse com a Joana. Eu também comecei a torcer por isso, porque seria a redenção. Cheguei a pedir esse final, para ele casar e sair do tráfico.

Porém, Heitor não acredita que Bernardo terá o mesmo destino:

- Ele é mais prático, mais frio e não tem muitas nuances. O Jackson era quase o extremo e quando as pessoas enxergaram um "quase demônio" dando aquela escorregada , se apaixonando, o acharam interessante. Estou tentando colocar essas novas camadas nesse personagem e apresentar para os autores, isso também é um trabalho do interprete.