Boninho anuncia casa de vidro para o BBB20: Não pode faltar

07/12/2019 | 17:11



Boninho, que é diretor do programa Big Brother Brasil, divulgou na noite da última sexta-feira, dia 6, que a edição de 2020 do reality contará com a conhecida Casa de Vidro.

Em uma postagem feita através do Instagram, Boninho anunciou a novidade para os seus seguidores:

Saudades da casa de vidro! Em uma edição de festa, acho que não pode faltar. Vamos nessa?, escreveu ele, compartilhando uma imagem do cenário de edições anteriores.

Alguns ex-participantes comentaram a publicação do diretor. Ariadna Arantes, por exemplo, escreveu:

Gente casa de vidro não é moleza não... ainda lembro de meus pés em brasa, riu.

Já Vivian Amorim disse:

Fogo no parquinho!, expressão que foi eternizada pelo apresentador Tiago Leifert, que também se manifestou nos comentários com emojis misteriosos.