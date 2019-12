Após polêmica foto de cueca, Jason Derulo recebe proposta milionária para fazer ensaio sensual

07/12/2019 | 17:11



Depois de ter tido uma foto banida do Instagram por destacar demais as suas genitais, o cantor Jason Derulo recebeu uma proposta milionária para estrelar um ensaio sensual fotográfico focado em suas partes íntimas!

Segundo o TMZ, a proposta, que teria sido feita através do site CamSoda, ofereceu 500 mil dólares - aproximadamente dois milhões e 185 mil reais, na cotação de hoje - para que o artista protagonize várias fotos focadas principalmente em suas partes íntimas, sempre com o cantor usando somente sungas, cuecas e bermudas. Jason já teria recebido a proposta, mas que ainda não teria dado uma resposta oficial aos empresários, de acordo com o TMZ.

A foto do cantor foi publicada no final de novembro de 2019, mas só foi banida nos primeiros dias de dezembro, quando usuários incomodados com o clique passaram a denunciar a imagem. A justificativa dada pela rede social foi de exposição de nudez ou atividade sexual.