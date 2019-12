Gloria Maria posa com as filhas e faz texto emocionante após cirurgia: Renascendo!

07/12/2019 | 17:11



Gloria Maria passou por uma delicada cirurgia no cérebro em novembro de 2019. Apesar do susto, o procedimento de seis horas de duração foi bem-sucedido, e a jornalista já está pronta para voltar para o batente.

Em publicação feita em seu Instagram, ela posou com as filhas, Laura e Maria, e agradeceu as meninas pela força que recebeu:

Renascendo! Minhas filhas, minhas bênçãos! O amor delas foi fundamental no milagre de eu estar viva! Me deram, carinho, humor, força e alegria! Ainda um caminho a percorrer, mas em forma!

Gloria também anunciou que sua volta para o Globo Repórter já está marcada: ela apresentará a Retrospectiva 2019, tradicional especial de fim de ano do programa da Globo:

Logo vou estar de volta ao Globo Repórter, apresentando a retrospectiva! Obrigada mais uma vez pela energia linda que vocês me passaram! Por isso também estou bem!