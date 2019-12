Com golaço de falta e assistência de Neymar, PSG bate o Montpellier de virada

07/12/2019 | 16:06



O entrosamento afinado de Neymar, Mbappé e Icardi garantiu ao Paris Saint-Germain mais uma vitória no Campeonato Francês. Neste sábado, em duelo contra o Montpellier fora de casa, o time de Paris fez um primeiro tempo ruim e saiu atrás no placar. No entanto, cresceu no segundo tempo à medida que seus craques assumiram o protagonismo e venceu o jogo por 3 a 1.

A vitória, a quarta seguida no torneio, deixa o Paris Saint-Germain muito confortável na liderança, com 39 pontos, oito a mais do que o segundo colocado Olympique de Marselha, que ainda entra em campo neste domingo, no encerramento da 17ª rodada.

Vale destacar que a equipe parisiense ainda tem um jogo atrasado da 15ª rodada, contra o Monaco, para fazer. O duelo foi reagendado para 15 de janeiro. O Montpellier tem 24 pontos, nas zona intermediária da classificação.

As coisas não funcionaram muito bem para o PSG no primeiro tempo, etapa em que os donos da casa fizeram bom jogo e não deixaram os visitantes jogarem. Pressionaram até sair em vantagem depois que o argentino Paredes desviou cabeceio de Congré para o próprio gol e marcou contra.

Tudo mudou no segundo tempo, no momento em que Neymar, Mbappé e Icardi se acertaram. A partir daí, o PSG se encontrou e conseguiu a virada. Foram necessários sete minutos para que o trio fizesse três gols e comandasse o triunfo.

Neymar foi o primeiro a brilhar. O craque brasileiro sofreu falta perto da área e causou a expulsão de Pedro Mendes. Na cobrança, ele acertou o ângulo esquerdo do goleiro aos 29 minutos e empatou o jogo. Aos 31, o camisa 10 serviu Mbappé, que cortou a marcação e acertou o canto esquerdo para deixar os visitantes na frente. Aos 36, o francês deu um passe de trivela para Icardi pegar de primeira e estufar as redes, decretando mais um triunfo à equipe de Paris.